Un F-16 se incendia tras aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la isla griega Zante

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Atenas, 9 jul (EFE).– Un cazabombardero F-16 de las Fuerzas Armadas de Grecia se incendió este jueves tras realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de la isla de Zante, en el mar Jónico, lo que obligó a interrumpir temporalmente el tráfico aéreo en el lugar.

El Estado Mayor de la Fuerza Aérea Helena explicó en un comunicado que una avería mecánica obligó al piloto a desviarse hacia el aeródromo de la citada isla, un concurrido destino turístico.

El caza tomó tierra sin desplegar el tren de aterrizaje y se incendió tras deslizarse varios metros sobre la pista, según las imágenes de un vídeo difundido por la emisora Skai.

Las autoridades apuntan a que el fuego, sofocado rápidamente por un camión de bomberos que estaba sobre la pista, se desató debido a la fricción producida durante el aterrizaje forzoso.

El piloto resultó ileso y fue trasladado en un helicóptero militar a la base de la 117ª Ala de Combate en Andravida, en el oeste de Grecia, para someterse a exámenes médicos preventivos.

El incidente perturbó el tráfico aéreo en la terminal, ya que las autoridades mantuvieron la pista cerrada durante varias horas, lo que provocó retrasos y cancelaciones que afectaron a cientos de turistas, informó el diario ‘Kathimerini’.

El caza había despegado de la base aérea de Araxos, situada en el noroeste de la península del Peloponeso, para realizar una misión de entrenamiento.

Según la emisora pública ERT, el aparato sufrió un incendio en uno de sus motores durante el vuelo, lo que habría forzado al piloto a realizar la maniobra de emergencia.

El Comité de Investigación de Accidentes Aéreos ya ha abierto un expediente para esclarecer las causas exactas del accidente. EFE

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