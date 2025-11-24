Un fallecido deja un ataque armado en los exteriores de una iglesia en el sur de Ecuador

2 minutos

Quito, 23 nov (EFE).- Una persona fue asesinada y otra resultó herida durante un ataque armado contra un grupo de personas que estaba en el exterior de una iglesia católica mientras se celebraba la misa dominical en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

El hecho ocurrió la noche de este domingo en una parroquia de Puerto Bolívar, cuando hombres armados llegaron hasta el malecón cercano a la iglesia y abrieron fuego de manera indiscriminada, informó la cadena Teleamazonas.

Según testigos, los hombres llegaron en tres lanchas y sin contemplación abrieron fuego en los exteriores del recinto religioso. El tiroteo dejó un hombre muerto y otro herido, de acuerdo con la Policía.

En la eucaristía estaban presentes el alcalde de Machala, Darío Macas, y el prefecto de El Oro, Clemente Bravo, junto a decenas de feligreses. Las autoridades en mención salieron ilesas del lugar, agregó el reporte televisivo.

Videos en redes sociales muestran el pánico que desató la balacera y cómo, cuando se iniciaron las detonaciones, varias personas corrieron hacia el interior del templo para refugiarse.

Los agentes de Policía que brindaban seguridad al evento y a las autoridades de la provincia respondieron al ataque y, tras el cruce de balas, lograron asegurar el área y evacuar a las autoridades y a los ciudadanos que permanecían dentro de la iglesia.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, atribuida al incremento de la actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el estado de «conflicto armado interno» contra estas estructuras delincuenciales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Con 4.619 homicidios entre enero y junio, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento de un 47 % respecto al mismo periodo de 2024. EFE

sm/jrg