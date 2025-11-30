Un fallo del sistema de pasaportes provoca largas demoras en aeropuertos de Australia

2 minutos

Sídney (Australia), 30 nov (EFE).- Los aeropuertos internacionales de Australia registraron este domingo importantes demoras debido a una caída nacional del sistema de pasaportes que obligó a procesar manualmente los documentos de los viajeros durante varias horas.

Melbourne y Sídney, las dos ciudades más pobladas, fueron los más afectados, con largas colas de pasajeros tanto en llegadas como en salidas, que se extendieron a lo largo de las terminales mientras los agentes realizaban las comprobaciones sin apoyo digital, detalló hoy la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF).

La ABF informó en un comunicado que el origen del fallo técnico continúa bajo investigación. El sistema fue restablecido en la tarde local, lo que permitió normalizar progresivamente los flujos.

Un portavoz del aeropuerto de Melbourne explicó a la cadena pública ABC que se había dado prioridad a determinados vuelos para gestionar mejor la congestión generada por la interrupción del servicio.

El aeropuerto de Adelaida (sur), con un reducido número de operaciones internacionales en la jornada, no registró incidentes.

En noviembre del año pasado, una avería similar afectó durante dos horas a los quioscos automáticos de revisión de pasaportes (smartgate) en todo el país.

El fallo de este domingo se produce un día después de que varias aerolíneas australianas tuvieran que cancelar decenas de vuelos domésticos y algunas conexiones internacionales tras recibir una orden global del fabricante aeronáutico europeo Airbus para aplicar de inmediato una actualización de software. EFE

emg/lab