Un grupo de 34 peruanos regresa a su país tras permanecer varado en Bolivia por bloqueos

3 minutos

Lima, 12 ene (EFE).- El Gobierno de Perú informó este lunes que un grupo de 34 peruanos regresó al país, acompañado por un representante diplomático nacional, tras haber permanecido varado en Bolivia por los férreos bloqueos de carreteras que se reportaron en dicha nación fronteriza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que los peruanos estaban en la ciudad boliviana de La Paz y «ante la imposibilidad de concretar un vuelo humanitario inicialmente previsto» se activaron planes de contingencia para garantizar su transporte seguro.

De esa manera, el grupo partió durante la mañana de este lunes desde La Paz acompañado por un funcionario de la Embajada de Perú en Bolivia, hasta llegar tres horas después a la ciudad fronteriza peruana de Desaguadero.

Al ingresar a territorio nacional los peruanos fueron recibidos por representantes de la Dirección Desconcentrada de la región de Puno y trasladados en un vehículo del Ejército hasta la ciudad de Juliaca, donde se encuentra el aeropuerto regional.

Exteriores aseguró que la embajada y el consulado en La Paz «mantienen un contacto permanente» con los peruanos que aún permanecen en esa ciudad y se evalúa «de manera constante las mejores opciones técnicas y logísticas para su pronto retorno al país».

El sábado pasado, el ministerio informó que el consulado había trasladado a 33 peruanos a La Paz después de que quedaran varados en Uyuni, en el sur de Bolivia, debido a los bloqueos de carreteras realizados por sindicatos que exigían que se derogue un decreto que puso fin a la subvención a los combustibles.

Agregó que debido «al férreo bloqueo de las carreteras», otros 29 peruanos permanecían varados en distintas regiones bolivianas, pero recibían alimentación, hospedaje y medicinas en los lugares en que se encontraban.

El Gobierno boliviano dispuso el sábado el rescate por vía aérea de 135 turistas extranjeros afectados por las protestas en Uyuni, a causa de los bloqueos de caminos por parte de los sindicatos articulados por la Central Obrera Bolivia (COB).

En ese momento, la Policía informó que al menos 45 puntos de bloqueo se mantenían en el país, aunque este lunes se señaló que se redujeron a 22 después de un acuerdo alcanzado entre sindicalistas y el Gobierno de Rodrigo Paz para derogar el decreto que elimina la subvención a los combustibles y crear una nueva norma.

La COB y los sindicatos campesinos que fueron aliados políticos de los gobiernos de Morales y Luis Arce (2020-2025) realizaron marchas callejeras desde el 22 de diciembre pasado y desde el martes pasado bloquearon carreteras para exigir que se derogue el decreto. EFE

dub/pbc/eav