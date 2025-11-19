Un grupo especial del FBI llega a Guatemala para apoyar en la recaptura de pandilleros

Un grupo especial del FBI de Estados Unidos llegó este martes a Guatemala para apoyar en la recaptura de varios líderes de la pandilla Barrio 18 fugados de una prisión en octubre, escape que hizo estallar una crisis de seguridad en el país, informaron ambos gobiernos.

Las autoridades locales informaron el pasado 12 de octubre de la fuga de 20 miembros de la Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cerca a la capital. La pandilla es considerada «terrorista» por Washington y Guatemala.

Por el escape, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo removió a la cúpula de seguridad y nombró como ministro del Interior al juez Marco Antonio Villeda, quien pidió apoyo a Estados Unidos para la recaptura.

La embajada estadounidense en Guatemala señaló en X que delegados de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del FBI se reunieron con Villeda para «fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional» y apoyar la «investigación» para «llevar ante la justicia a los pandilleros» fugados.

El Ministerio del Interior de Guatemala señaló en un comunicado que durante el encuentro se definieron las «acciones que permitan la ubicación y recaptura de los pandilleros evadidos» en circunstancias hasta ahora no esclarecidas, pero no dio detalles del plan.

Cuatro pandilleros fueron recapturados en los primeros días que se hizo pública la fuga y 16 siguen prófugos.

El grupo Vulcano fue creado por orden del presidente Donald Trump en 2019, durante su primer mandato, para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, como la Mara Salvatrucha (MS-13).

La fiscalía guatemalteca, enfrentada con Arévalo, pidió retirar la inmunidad del presidente y de su vicepresidenta, Karin Herrera, para investigarlos por supuesto incumplimiento de deberes por el escape.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, también considerada organización «terrorista» por Estados Unidos y Guatemala, se dedican a la extorsión y al sicariato en el país, entre otros delitos.

