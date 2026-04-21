Un heredero de Pedro Castillo y un millonario fan de Trump disputan el cupo al balotaje en Perú

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Dos candidatos opuestos compiten voto a voto por un cupo en el balotaje presidencial de Perú: el izquierdista radical Roberto Sánchez, quien busca romper con el modelo económico liberal, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima que promete mano dura contra el crimen.

El conteo parcial de los comicios del 12 de abril, marcados por retrasos y denuncias, coloca como favorita a la derechista Keiko Fujimori, con 17%.

Pero con miles de actas objetadas y cientos de miles de votos por contar, los resultados definitivos no se conocerán antes del 15 de mayo, y el segundo puesto del balotaje aún es una incógnita.

Este lunes, con el 93,6% de las actas contabilizadas, Sánchez (12%) y López Aliaga (11,9%) estaban separados por apenas 14.000 votos.

– Sánchez, heredero de un destituido –

Montado en un caballo o con sombrero campesino, Roberto Sánchez, de 57 años, replica la fórmula ganadora que usó hace cinco años el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), de quien se considera heredero político.

Psicólogo y parlamentario, fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el breve gobierno de Castillo, que terminó cuando este intentó disolver el Congreso y fue destituido.

Sánchez visita con frecuencia en la cárcel al exmandatario, recluido desde 2022 y condenado a 11 años de prisión por rebelión.

«Será liberado por nuestro gobierno, en correspondencia a la prerrogativa presidencial» para indultarlo, aseguró Sánchez en una entrevista con la AFP.

Hijo de migrantes andinos -su madre de Ayacucho, su padre de Apurímac-, el candidato nació el 3 de febrero de 1969 en Huaral, un pueblo costero agrícola 75 kilómetros al norte de Lima.

Lidera Juntos por el Perú, uno de los cinco partidos de izquierda que compitieron en la primera vuelta, que tuvo un récord de 35 candidatos.

«Está en las antípodas de López Aliaga», dice a la AFP el politólogo Arturo Maldonado, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. «Es un crítico del modelo económico», agrega.

Perú es una de las economías más estables de Latinoamérica, con la inflación más baja.

De ser elegido, Sánchez impulsará una nueva Constitución para reemplazar la actual, promulgada durante el gobierno del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko Fujimori.

«Hay un inmenso deseo de cambio» entre las poblaciones marginadas, dijo, con las que espera refundar Perú como un «Estado plurinacional», al estilo de Evo Morales en Bolivia.

Entre sus apoyos figura Antauro Humala, un exmilitar que estuvo preso poco más de 17 años por un levantamiento armado que dejó cuatro policías muertos.

– López Aliaga, religioso y trumpista –

Católico conservador y empresario millonario, Rafael López Aliaga adoptó el apodo «Porky» por su parecido con el cerdito de dibujos animados Porky Pig.

De 65 años, es miembro del Opus Dei y practica el celibato.

Fue alcalde de Lima entre 2023 y 2025, y postula por segunda vez a la presidencia. Con su nacionalismo cristiano y sus guiños a Trump, el líder del partido Renovación Popular ha sido una de las figuras mas visibles de la campaña.

Tras los retrasos en la votación, denunció lo que considera un «fraude electoral» y ofrece recompensas a quienes aporten pruebas, pese a que observadores internacionales han descartado irregularidades.

Ingeniero de formación, López Aliaga hizo fortuna en sectores como finanzas, hoteles y ferrocarriles.

En una reciente entrevista se definió como un «gerente cristiano, que se dedica a la política por amor» y promete combatir con mano de hierro la criminalidad.

«Todo venezolano que no esté al día legal en Perú, se me larga, se va para Venezuela. Vamos a ir de cacería, uno por uno», lanzó en un discurso, a propósito de lo que aseguró será su primera medida.

Propone firmar un tratado para que Estados Unidos capture criminales en Perú, restablecer jueces sin rostro (anónimos), construir cárceles en la Amazonía y retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«Al igual que Trump, es de la especie de políticos que uno no se los imagina moderándose», sostiene el politólogo Carlos Meléndez.

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