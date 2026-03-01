Un herido en Tel Aviv tras ataque de misiles iraníes

Jerusalén, 1 mar (EFE).- Un hombre resultó herido de carácter reservado en el último ataque iraní con misiles iraníes de este domingo que afectó al Área Metropolitana de Tel Aviv, según ha informado el Magen David Adom (MDA), el servicio de emergencias israelí.

Además, el MDA informó de que sus equipos están atendiendo a varias personas con heridas leves producidas mientras acudían a los refugios, así como con cuadros de ansiedad.

El Cuerpo de Bomberos israelí afirmó haber acudido a dos localizaciones en la zona, un centro comercial y una vivienda, donde actualmente trabajan para extinguir incendios producidos tras el ataque del misil.

Los servicios de emergencias todavía no especifican si el proyectil impactó o si fue la metralla producida tras una interceptación israelí lo que causó los daños y las heridas.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

Un total de nueve personas han muerto este domingo tras el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Shemesh, situada a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Al menos cuatro de ellas fallecieron en el refugio de una sinagoga, que resultó semidestruido por el proyectil.

Otras 45 personas resultaron heridas en el impacto del misil, entre ellas tres heridos graves y tres moderados. Uno de los heridos graves es un niño de cuatro años, señaló el complejo médico Shaare Zedek de Jerusalén, al que fue trasladado.

Más de 200 personas han muerto en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos, entre ellas 148 por un bombardeo contra una escuela de primaria en Minab (sur del país). Mientras, en Israel son 10 los fallecidos por impactos de misiles iraníes en el país.

La primera víctima mortal reportada en Israel, concretamente en un impacto en un edificio de Tel Aviv acaecido este sábado, es una mujer de 32 años de nacionalidad filipina que se dedicaba a cuidar a una anciana de mismo inmueble. Se llamaba Mary Ann V. de Vera. EFE

ybp/pbj/fpa