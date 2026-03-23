Un herido grave en el norte de Israel por metralla de un proyectil lanzado desde el Líbano

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Jerusalén, 23 mar (EFE).- Un hombre resultó herido grave este lunes en una localidad del norte de Israel fronteriza con el Líbano tras recibir el impacto de metralla de un proyectil disparado supuestamente por Hizbulá desde el país vecino que cayó cerca de un autobús.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó de que el hombre tiene unos 50 años y presenta heridas en la cara, causadas por la metralla del proyectil, que según las primeras informaciones del Ejército israelí ofrecidas a EFE provenía del grupo chií Hizbulá.

«Llegamos al lugar donde un hombre de unos 50 años sufrió una lesión en la cabeza por metralla de misil cerca de un autobús. Le brindamos atención médica, incluyendo vendajes y control de hemorragias, y continuamos asegurándonos de que no haya más víctimas en la zona», dijo uno de los paramédicos del MDA que acudió al lugar.

Los Bomberos de Israel fueron por su parte a dos lugares de impacto tras el sonido de las alarmas antiaéreas poco antes de las 15.00 hora local (13.00 GMT) en Kiryat Shmona: la carretera cerca del autobús y otra vía que fue alcanzada entre viviendas.

Unos veinte minutos después de la alarma que causó los dos impactos y el herido, volvieron a sonar las alertas en la zona por drones provenientes del Líbano.

Hasta el momento, el fuego de Hizbulá en el norte del Líbano no ha causado ninguna víctima mortal en Israel.

Ayer domingo, un israelí murió cuando el coche en el que circulaba junto a la frontera norte del país recibió el impacto de un proyectil, en un incidente atribuido en un primer momento al grupo chií pero que finalmente resultó ser por fuego de las propias tropas israelíes.

En el Líbano, los ataques de Israel, que mantiene una ofensiva terrestre en el sur y bombardea a diario su territorio, han causado más de mil muertos y cientos de miles de desplazados.

El movimiento chií se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo, en su segunda guerra en apenas año y medio, en el contexto de la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, aliado de Hizbulá. EFE

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