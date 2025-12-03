Un hermano de Michael Jackson anuncia la apertura de un museo del rey del pop en Mónaco

1 minuto

París, 3 dic (EFE).- Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson, anunció este miércoles la próxima apertura de un museo del rey del pop en Mónaco, que contará con decenas de cuadros pintados por él y otros enseres recolectados por la familia.

El anuncio se hizo en un célebre centro comercial del Principado, con cuyo dueño está asociado Jermaine, que durante cinco años vivió en Montecarlo.

El museo será financiado por la Jackson Family Legacy Investments, dirigida por el hermano, cuarto de los diez hermanos de la familia y miembro de los célebres Jackson Five, para poner en valor el legado artístico y cultural del rey del pop.

Todavía no se conoce ni el lugar exacto del museo ni la fecha de inauguración, pero se sabe que de entrada contará con unas 200 obras atribuidas a Michael Jackson, en una colección que con los años se irá enriqueciendo. EFE

lmpg/psh