Un hombre afgano muere bajo custodia del servicio de inmigración en EEUU

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Un afgano murió el último sábado en un hospital de Texas, horas después de haber sido puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que generó pedidos de una investigación.

Mohommad Nazeer Paktyawal, de 41 años, trabajó junto a las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos en Afganistán y fue evacuado en 2021 a Estados Unidos, donde su caso de asilo sigue «pendiente», según AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar afganos en el país.

ICE señaló que Paktyawal fue arrestado en una operación el viernes y fue trasladado al Hospital Parkland, en Dallas, Texas, cuando se quejó de dificultad para respirar y dolores en el pecho.

«A primeras horas del 14 de marzo, Paktyawal estaba desayunando cuando el personal médico observó que se le había hinchado la lengua, lo que desencadenó una respuesta médica. Tras múltiples intentos de reanimación, fue declarado fallecido» en la mañana, indicó ICE en un comunicado el domingo.

La agencia no precisó la causa de la muerte y dijo que el fallecimiento de Paktyawal «se encuentra actualmente bajo investigación». Agregó que él no reportó ningún antecedente médico al momento de su arresto.

«AfghanEvac pide una investigación inmediata y transparente sobre las circunstancias de su detención, atención médica y muerte», señaló el presidente del grupo, Shawn VanDiver.

Paktyawal era padre de seis hijos, el menor de ellos de 18 meses, indicó su familia en un comunicado difundido por AfghanEvac.

«Todavía no podemos entender cómo sucedió esto. Tenía 41 años y era un hombre fuerte y sano», dijo la familia.

ICE indicó que Paktyawal ingresó a Estados Unidos en agosto de 2021 y que la duración de su permiso de permanencia (parole) expiraba en agosto de 2025.

La agencia agregó que Paktyawal fue detenido dos veces el año pasado, por fraude y robo relacionados con un programa federal que otorga beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos.

AfghanEvac señaló que esas detenciones no derivaron en cargos penales y que Paktyawal no había sido condenado por ningún delito.

Más de 190.000 afganos han sido reasentados en Estados Unidos desde la toma del poder por los talibanes, según el Departamento de Estado estadounidense.

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