Un hombre armado con un cuchillo intenta atacar contra un gendarme en París

1 minuto

París, 13 feb (EFE).- Un hombre armado con un cuchillo intentó atacar este viernes a un gendarme en el Arco del Triunfo de París y fue reducido a tiros por los agentes, según informaron los medios locales.

La Fiscalía Antiterrorista informó en un comunicado de que se ha hecho cargo de la investigación preliminar de este ataque.

Los hechos tuvieron lugar en el Arco del Triunfo poco después de las 18.00 hora local (17.00 GMT), en el momento del reencendido de la llama del Soldado Desconocido, según las informaciones.

Un segundo agente, presente en el lugar, utilizó su arma reglamentaria para reducir al agresor.

El atacante fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital en estado crítico, mientras que por ahora no se ha informado de la existencia de más heridos.

La empresa pública de transportes de París (RATP) anunció que la estación Charles-de-Gaulle-Étoile, por la que pasan dos líneas de metro y una de trenes de cercanías, ha sido cerrada como «medida de seguridad». EFE

cat/atc/rcf