Un hombre en municipio de Guarda es la primera víctima mortal de los incendios en Portugal
Lisboa, 15 ago (EFE).- Un hombre en Vila Franca do Deão, en el municipio de Guarda (capital del distrito homónimo, fronterizo con la región española de Salamanca) es la primera víctima mortal de la ola de incendios que asola Portugal desde hace días.
La noticia fue avanzada este viernes por el canal estatal luso RTP, que afirmó que la información fue confirmada por la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa.
Los cuerpos de emergencia y protección civil combaten este viernes 50 incendios rurales en Portugal, que han movilizado a cerca de 4.600 efectivos, 1.400 medios terrestres y 34 medios aéreos.
Asimismo, Portugal mantiene el estado de alerta hasta este domingo, una declaración del Gobierno del conservador Luís Montenegro que entró en vigor el pasado 3 de agosto para facilitar la prevención y el combate ante las llamas. EFE
cch/pddp