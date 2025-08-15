The Swiss voice in the world since 1935

Un hombre en municipio de Guarda es la primera víctima mortal de los incendios en Portugal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 15 ago (EFE).- Un hombre en Vila Franca do Deão, en el municipio de Guarda (capital del distrito homónimo, fronterizo con la región española de Salamanca) es la primera víctima mortal de la ola de incendios que asola Portugal desde hace días.

La noticia fue avanzada este viernes por el canal estatal luso RTP, que afirmó que la información fue confirmada por la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa.

Los cuerpos de emergencia y protección civil combaten este viernes 50 incendios rurales en Portugal, que han movilizado a cerca de 4.600 efectivos, 1.400 medios terrestres y 34 medios aéreos.

Asimismo, Portugal mantiene el estado de alerta hasta este domingo, una declaración del Gobierno del conservador Luís Montenegro que entró en vigor el pasado 3 de agosto para facilitar la prevención y el combate ante las llamas. EFE

cch/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR