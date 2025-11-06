Un hombre se desmaya en el Despacho Oval durante una rueda de prensa de Trump

Washington, 6 nov (EFE).- Un hombre sufrió un desmayo este jueves durante una rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca para anunciar un acuerdo de reducción del precio de medicamentos para perder peso.

El hombre, identificado por la Fox como Gordon Findlay, ejecutivo de Novo Nordisk, estaba de pie, junto al escritorio del presidente, cuando se desplomó repentinamente mientras tomaba la palabra el director ejecutivo de la farmacéutica Eli Lilly, David Ricks.

Trump se levantó de su asiento y varias personas corrieron a socorrer al afectado, mientras la Casa Blanca hizo retirar a la prensa del Despacho Oval.

Posteriormente, cuando se retomó la rueda de prensa, Trump aclaró que el hombre estaba «mareado» pero que ya se encuentra bien.

«La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien. La conferencia de prensa se reanudará en breve», aclaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, después del acontecimiento.

Entre los que socorrieron al hombre, está el director del programa de salud pública Medicaid, Mehmet Oz. EFE

lt/er/pddp

(video)