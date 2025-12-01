Un incendio arrasa las viviendas de 40 familias en Asunción sin dejar víctimas mortales

Asunción, 30 nov (EFE).- Un incendio destruyó este domingo las viviendas precarias de unas cuarenta familias en un barrio de Asunción, sin dejar víctimas mortales, informó el alcalde de la capital paraguaya, Luis Bello.

«Por suerte, no hubo pérdida de vidas humanas», declaró el funcionario a los medios.

El fuego consumió las casas de Villa Cangrejo, en el barrio de Sajonia, tras una fogata realizada por dos indigentes que se salió de control, explicó el intendente (alcalde).

Bello anunció que, ante la emergencia, la municipalidad construirá viviendas provisionales para asistir a las familias afectadas y habilitará un espacio donde puedan alojarse temporalmente ante la amenaza de lluvias.

El alcalde destacó el «rápido trabajo de los bomberos y de la comunidad» para apagar el incendio, mientras que el Ministerio de Defensa informó que bomberos de la Armada y del Ejército también participaron en las labores. EFE

