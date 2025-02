Un incendio destruye el sueño de tres escuelas de samba del carnaval de Río de Janeiro

4 minutos

Río de Janeiro, 12 feb (EFE).- El incendio en una fábrica de confecciones de Río de Janeiro que dejó 21 heridos este miércoles destruyó el sueño de tres escuelas de samba de esta ciudad brasileña, cuyos disfraces quedaron completamente destruidos a solo 16 días del inicio de uno de los carnavales más famosos del mundo.

Las llamas en la fábrica Maximus consumieron por completo los disfraces encomendados para sus desfiles carnavalescos de este año por las escuelas de samba Imperio Serrano, Unidos de Bangú y Unidos da Ponte, cuyos integrantes ya avisaron que, incluso así, acudirán al Sambódromo para mostrar que resisten.

El incendio también destruyó parte de los disfraces de otras tres escuelas, Porto da Pedra, União do Parque Acari y Em Cima da Hora, cuyas pérdidas no fueron tan extensas, pero que aún no saben si alcanzarán a salvar sus desfiles.

Todas las agremiaciones afectadas pertenecen a la Serie Oro, una especie de segunda división entre las escuelas de samba del Carnaval de Río de Janeiro, aunque algunas ya han desfilado en varias oportunidades en la división de élite.

Una prueba de resistencia

«Aún no sé la extensión y no puedo decir que lo perdimos todo, pero puedo decirles que el próximo domingo haremos el mejor ensayo de nuestra historia y que, con toda seguridad, el 1 de marzo desfilaremos en el Sambódromo», aseguró el superintendente de la escuela de samba Imperio Serrano, Paulo Santi.

Los desfiles de estas majestuosas agremiaciones artísticas, con miles de músicos y bailarines debidamente disfrazados, son la principal atracción del carnaval carioca y uno de los mayores espectáculos del mundo al aire libre.

Pese a que el sueño de ascender a la primera división de las escuelas de samba ahora es bastante lejano, las agremiaciones afectadas por el incendio por lo menos no tienen que preocuparse con la pesadilla de ser descendidas a la tercera división por no realizar sus desfiles o por presentaciones sin disfraces.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, afirmó que conversó con los dirigentes de la liga que reúne a las escuelas de samba para convencerlos de que las escuelas afectadas no pierdan la categoría este año.

«Tomamos la decisión de que, independiente de cualquier cosa, estas escuelas no serán descendidas en el carnaval de este año. Si tiene condiciones de desfilar, las tres serán consideradas fuera de concurso», afirmó el alcalde en un mensaje en sus redes sociales.

La Liga Independiente de las Escuelas de Samba, por su parte, afirmó que el incendio «afectó directamente la planificación del carnaval de este año y toda la cadena productiva involucrada en su realización», principalmente para la Serie Oro.

De acuerdo con la asociación, además de confeccionar disfraces, la fábrica destruida abastecía los tejidos que las escuelas enviaban a otros talleres para la confección de disfraces.

Otros incendios en vísperas del carnaval

Esta es la cuarta vez que un incendio cambia los rumbos del carnaval carioca.

En 1992 un incendio destruyó 1.500 disfraces de la escuela Académicos de Salgueiro, una de las más populares de la ciudad. En 1999, cuando faltaba un mes para el carnaval, otro incendio destruyó por completo el taller de la escuela União da Ilha con todo su material para el desfile en su interior.

En 2001, fue la escuela Imperatriz Leopoldinense a la que las llamas dejaron sin taller.

Y en 2011, en la mayor tragedia del tipo y a pocos días del carnaval, un incendio en la Ciudad del Samba destruyó los talleres de las escuelas Grande Rio y União da Ilha, así como parte de los de Portela. Ese año también fue decidido que ninguna de las afectadas perdería su cupo en la primera división. EFE

cm/cms/cpy

(foto)