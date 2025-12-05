Un incendio en un karaoke deja 10 muertos y tres heridos en el sur de Perú

2 minutos

Lima, 5 dic (EFE).- Un incendio en un local de karaoke provocó la muerte de 10 personas, además de tres heridos, en el distrito de Huancané, en la región de Puno, en la sierra sur de Perú, según informaron este viernes las autoridades y medios locales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil reportó el incendio urbano desatado el jueves en el establecimiento comercial de Huancané, que logró ser extinguido por los bomberos, la Policía Nacional y los vecinos de la zona.

Aunque el COEN informó inicialmente de cinco fallecidos y tres heridos, las autoridades locales confirmaron a la agencia estatal Andina que se ubicó a 10 fallecidos en el lugar.

Por su parte, los heridos fueron trasladados al Hospital Lucio Aldazabal Pauca, de Huancané, en tanto que la autoridad municipal quedó a cargo de la evaluación de la emergencia.

De acuerdo con los testigos, un grupo de estudiantes se encontraba celebrando un cumpleaños en el karaoke cuando estalló un balón de gas en el área de la cocina y desató el incendio en el lugar.

El alcalde de Huancané, Valerio Tapi, dijo a la prensa que la demora en el arribo de los bomberos, desde la vecina ciudad de Juliaca, agravó la atención del incendio porque su distrito no tiene el servicio de bomberos voluntarios.

Según la información preliminar, el local afectado no tenía medidas de seguridad ante incendios ni salidas de emergencia señalizadas, lo cual reveló la falta de fiscalización por parte del municipio.

A su vez, la Policía Nacional y la Fiscalía trabajan en la identificación de los fallecidos y en el esclarecimiento de lo ocurrido.EFE

mmr/cpy