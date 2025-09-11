Un incendio forestal afecta unas 250 hectáreas de vegetación en el Chaco paraguayo
Asunción, 11 sep (EFE).- Un incendio forestal que consumió unas 250 hectáreas de vegetación en la región del Chaco, en el oeste de Paraguay, fue controlado este jueves por bomberos y más de un centenar de militares, informó el ministro de Defensa, Óscar González.
Las llamas se generaron el miércoles en una propiedad rural de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), ubicada en el kilómetro 110 de la ruta Transchaco, donde se encuentra el distrito (municipio) de Benjamín Aceval, en el departamento de Presidente Hayes.
González declaró a la Radio Ñandutí que 109 integrantes de las Fuerzas Armadas especializados en el combate de incendios participaron de las labores de extinción.
Según el funcionario, el fuego «fue sofocado» en la madrugada de este jueves (local), y agregó que se desconoce la causa.
Fuentes del Instituto Forestal Nacional (Infona) dijeron a EFE que aproximadamente 250 hectáreas resultaron afectadas por el fuego.
En un comunicado, El Ministerio de Defensa indicó que hasta el lugar de le emergencia fueron desplazados dos vehículos cisterna, dos camiones de carga, entre otros recursos logísticos.
También participó en la operación personal de la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN) y de los bomberos voluntarios.EFE
nva/lb/enb