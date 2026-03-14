Un juez anula la acción judicial contra el presidente de la Fed iniciada por administración Trump

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Un juez federal de Estados Unidos anuló las citaciones al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por parte del Departamento de Justicia, que abrió una investigación por las renovaciones de un edificio del organismo, según un documento divulgado el viernes.

«Una montaña de pruebas sugiere que el gobierno presentó estas citaciones a la junta (de la Fed) para presionar a su presidente a votar a favor de tasas de interés más bajas o a dimitir», escribió el juez James E. Boasberg en un texto fechado el 11 de marzo.

«Por lo tanto, el tribunal concluye que las citaciones se emitieron con un propósito indebido y las anulará», añadió.

Los documentos fueron difundidos públicamente este viernes.

La fiscal Jeanine Pirro respondió con rapidez, afirmando que la administración Trump apelaría la orden y calificó la decisión de «indignante».

«Esta es la antítesis de la justicia. Exonerar a cualquier persona sin registros de por medio, sin una investigación ni interrogatorio, no es la forma en que funciona nuestro sistema de justicia penal», declaró a periodistas.

«Nadie —insistió— está por encima de la ley, y esta decisión indignante será apelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos».

El presidente Donald Trump ha insultado reiteradamente a Powell a raíz de las políticas montetarias del banco central en materia de fijación de las tasas de interés.

En enero, Powell reveló que el Departamento de Justicia había puesto en marcha una investigación vinculada a los sobrecostos en las obras de renovación de la sede de la Reserva Federal en Washington.

La investigación carecía de precedentes, y Powell respondió en enero con un comunicado en el que afirmaba que el objetivo era intimidarlo tanto a él como a la Reserva Federal.

«Lo que está en juego aquí es si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en pruebas y en las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria será dirigida por presiones políticas o intimidación», declaró en aquel momento.

«El gobierno no ha aportado, en esencia, ninguna prueba que permita sospechar que el presidente Powell haya cometido delito alguno; de hecho, sus justificaciones resultan tan endebles y carentes de fundamento que este Tribunal no puede sino concluir que se trata de meros pretextos», señaló el juez Boasberg en su decisión.

La Reserva Federal no ha respondido a las consultas de la AFP al respecto.

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