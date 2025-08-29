Un juez colombiano envía a la cárcel a sexto implicado en asesinato de biólogo italiano

Bogotá, 29 ago (EFE).- Un juez colombiano envió a la cárcel este viernes a José Ángel Lizcano Fernández, acusado de participar en el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coatti, hallado descuartizado en abril pasado en la ciudad de Santa Marta, capital del departamento caribeño de Magdalena.

Según la investigación, la víctima fue citada a un inmueble del barrio El Pando a través de una aplicación móvil. Allí varias personas lo amordazaron, le hurtaron sus pertenencias, lo golpearon con objetos contundentes y lo asfixiaron, para luego desmembrarlo.

Lizcano Fernández es sospechoso de haber participado en el hurto y en la desaparición de fragmentos del cuerpo, que fueron arrojados en diferentes sectores de la ciudad para evitar que los hallaran las autoridades, indicó la Fiscalía en un comunicado.

El hombre fue capturado en Cali (suroeste) en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, y fue imputado por los delitos de encubrimiento por favorecimiento; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y hurto agravado, aunque no aceptó los cargos.

Crimen que estremeció a Colombia e Italia

El pasado 7 de abril la Policía informó del hallazgo de los restos de Coatti, de 28 años, dentro de una maleta abandonada en una calle de Santa Marta. En su interior estaban la cabeza, las manos y los pies, mientras que el resto del cuerpo fue encontrado el 17 del mismo mes en otros puntos de la ciudad.

Coatti había llegado cuatro días antes a Santa Marta y, según las autoridades, fue contactado mediante una aplicación de citas para acudir a la vivienda donde fue asesinado.

Las primeras capturas se produjeron en abril, y desde entonces la Fiscalía ha acusado a seis personas presuntamente implicadas en el crimen, entre ellos Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, señalado de transportar y abandonar parte de los restos en bolsas negras.

El caso generó repudio y conmoción tanto en Colombia como en Italia por la crueldad con la que fue cometido el crimen.

La Fiscalía ha asegurado que continuará con la investigación para identificar y procesar a la totalidad de los responsables del homicidio, que calificó de «macabro» y con un grado extremo de violencia. EFE

