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Un juez federal anula las citaciones judiciales emitidas contra el presidente de la Fed

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Washington, 13 mar (EFE).- Un juez federal anuló este viernes las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al dictaminar que la investigación al director del banco central tuvo motivaciones políticas.

El juez de distrito, James Boasberg, advirtió en su opinión dada a conocer hoy que una «montaña de pruebas sugiere que el Gobierno notificó estas citaciones a la Junta (de Gobernadores de la Fed) con el fin de presionar a su presidente para que votara a favor de una bajada de los tipos de interés o para que dimitiera». EFE

ygg/psh

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