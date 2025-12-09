Un juez permite la publicación de documentos judiciales sobre el caso de Ghislaine Maxwell

Washington, 9 dic (EFE).- Un juez permitió este martes al Departamento de Justicia de EE.UU. publicar los documentos relacionados con la investigación por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia del pederasta Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de prisión por ayudar al financiero a abusar sexualmente de menores.

El fallo del magistrado federal Paul Engelmayer abre la puerta a que se publiquen las pruebas recopiladas contra Maxwell, que incluyen transcripciones del gran jurado, registros financieros, documentos de viaje y notas de entrevistas a víctimas obtenidas durante las investigaciones.

Esta decisión llega después de que el Congreso aprobara el pasado 18 de noviembre una ley que obliga al Departamento a revelar los documentos vinculados al caso Epstein que no estén clasificados en un plazo de 30 días.

Trump, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso inicialmente a la publicación de los archivos al considerar que era un intento demócrata de perjudicarlo políticamente, aunque finalmente ratificó la ley y dejó en manos del Departamento su implementación.

Durante el proceso de revisión no se divulgarán los documentos con el objetivo de proteger la identidad de las víctimas y otra información identificable, según detalla el memorando del juez.

Engelmayer es el segundo magistrado que permite a Justicia divulgar públicamente registros previamente secretos relacionados con Epstein.

La semana pasada, un juez de Florida accedió a la solicitud del Departamento de divulgar los materiales de un caso que tuvo lugar entre 2005 y 2007 en relación a los presuntos abusos del pederasta en su mansión de Palm Beach, en Florida.

Maxwell, ciudadana británica, fue condenada en 2022 por reclutar a menores para la red de explotación sexual dirigida por Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

En una carta dirigida al juez, su abogado, David Markus, informó la semana pasada que Maxwell planea presentar una petición para revisar la sentencia de 20 años que cumple en Texas.EFE

lt/ecs/mr