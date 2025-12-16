Un juez peruano condena a tres policías por la violación de una mujer trans en una comisaría

Un tribunal de Lima condenó este lunes a 17 años de prisión a cada uno de los tres policías que torturaron y violaron a una mujer transgénero en una comisaría en 2008, un caso por el que fue condenado internacionalmente el Estado peruano.

La sentencia fue leída durante la audiencia final del juicio oral iniciado en enero, y que fue transmitida por el canal del Poder Judicial.

En abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú por la brutal agresión que sufrió Azul Rojas cuando tenía 34 años, tras ser detenida en una comisaría del norte de Perú.

Dos años después, en un hecho histórico para la comunidad LGBT+, el gobierno peruano pidió perdón a la víctima.

Por pedido de la justicia interamericana, Perú siguió con las investigaciones contra los acusados, que respondían al juicio en libertad.

Este lunes, el tercer juzgado penal dictó su sentencia por los delitos de tortura agravada y abuso sexual.

«Se impone una condena de 17 años de prisión para los efectivos policiales Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León», según el fallo.

La justicia ordenó la reclusión inmediata de los tres condenados.

Según pudo probar la fiscalía, los efectivos policiales detuvieron y agredieron a Azul Rojas en una comisaría de la localidad de Casa Grande, en la costa norte de Perú.

Allí fue sometida a «maltratos físicos, psicológicos, violación sexual», indicó el Ministerio Público en un comunicado.

