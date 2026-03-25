Un jurado de EE.UU. declara culpables a Meta y YouTube por adicción a las redes sociales

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Los Ángeles (EE. UU.), 25 mar (EFE).- Un jurado de Los Ángeles (EE. UU.) ha declarado este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales.

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia. EFE

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