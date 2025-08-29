Un lazo arcoíris reabre el debate de género en Italia

Roma, 29 ago (EFE).- La decisión de una concejala de la ciudad italiana de Padua (norte) de celebrar el nacimiento de su hijo con un lazo arcoíris en la puerta, en lugar de las habituales cintas rosas o azules según el sexo del recién nacido, ha reabierto el debate sobre la identidad de género en Italia.

Margherita Colonnello, responsable de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y miembro del progresista Partido Demócrata (PD), colgó cinco lazos multicolor en la puerta de su oficina tras el nacimiento de su hijo, evitando así el uso de los colores que tradicionalmente se asocian con el sexo del bebé: azul para niño o rosa para niña.

La decisión, que pretendía ser un gesto simbólico en favor de la libertad individual, fue recibida con duras críticas desde sectores de la ultraderecha italiana, entre ellos del vicepresidente del Gobierno y ministro de Transportes, Matteo Salvini.

«Felicidades a mamá, papá y al bebé. Pero, ¿era realmente necesario todo esto?», escribió el líder de la ultraderechista Liga en redes sociales.

Más tajante fue la concejala municipal Eleonora Mosco, también de la Liga, quien acusó a Colonnello de haber convertido al recién nacido en «un manifiesto ideológico».

«La naturaleza no es un catálogo: se nace hombre o mujer, punto. Defender a los niños significa protegerlos de la confusión que cierta izquierda quiere imponer, negando el sentido común y la realidad», afirmó.

La concejala del PD ya había anticipado públicamente su decisión durante el desfile del Orgullo en Padua, el pasado mayo, cuando aún desconocía el sexo del bebé y explicó que iba a recibirlo con lazos arcoíris.

«Te regalaré un lazo arcoíris porque todos los colores son hermosos. Y luego tú decidirás: si será rosa, azul, verde, rojo o amarillo», dijo.

Tras el revuelo político que su decisión ha generado en el país, Colonnello respondió a las críticas a través de sus redes sociales y denunció que su discurso durante la fiesta del Orgullo se había manipulado y «llenado de odio» por cuentas afines a la derecha.

Al ser preguntada por EFE, la concejala aseguró que no va a dar entrevistas ni hacer más declaraciones que las efectuadas en su cuenta de Instagram.

«No le hemos pedido que decida si quiere ser niño o niña. Le hemos prometido, en una sociedad aún demasiado atemorizada, que siempre estaremos a su lado, sea cual sea la decisión que tome para su vida y quienquiera que decida ser. Eso, para nosotros, significa amor de padres», escribió en su cuenta de Instagram.

La política italiana insistió en que quería que su hijo «eligiera el arcoíris como símbolo de amor y paz, en un mundo que reduce la belleza y la diversidad de la vida al blanco y negro».

«Esperamos que quienes se erigen en ‘defensores de la familia’ puedan tener respeto por nuestra tranquilidad en estos días tan intensos y hermosos. Días que quisiéramos pasar solo en compañía de nuestro hijo, sin tener que defendernos de los ataques de la derecha», concluyó Colonnello. EFE

