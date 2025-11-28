Un més después del huracán Melissa se notan los efectos psicologicos en Jamaica y Cuba

Ginebra, 28 nov (EFE).- Un mes después del paso del huracán Melissa por Jamaica y Cuba, los efectos psicológicos que se notan en la población son considerables y la demanda por atención psicosocial aumenta conforme las familias advierten que el trauma vivido puede tener un impacto emocional a largo plazo, sobre todo entre los niños.

Entre las situaciones que se están viviendo se encuentran «altos niveles de estrés, de ansiedad, miedo persistente, alteraciones del sueño y duelo relacionado con la pérdida de hogares, medios de vida y seres queridos», señaló la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

Los niños están entre los más afectados y conforme pasan las semanas empiezan a mostrar más y más signos preocupantes, como miedo a la oscuridad, una mayor sensibilidad a la lluvia o al viento, y otros se han vuelto muy callados o irritables, o muestran una hiperactividad notable.

Frente a esta situación, la FICR sostuvo que es muy importante garantizar los recursos necesarios no solo para los primeros auxilios psicológicos, sino también para la psicoeducación, las actividades adaptadas a la infancia y las sesiones grupales diseñadas según las necesidades de la comunidad.

«Los programas de salud mental y apoyo psicosocial se encuentran entre las intervenciones menos costosas de la respuesta humanitaria, y sin embargo su impacto es incalculable”, sostuvo la jefa de Operaciones de la FICR en Jamaica, Dorothy Francis, citada en un comunicado.

La FICR ha lanzado por todo ello un llamamiento de emergencia por 23 millones de dólares para apoyar a 180.000 personas afectadas por el huracán en Jamaica, y un llamamiento adicional de 18 millones de dólares para ayudar a la Cruz Roja Cubana en el apoyo a 100.000 personas.

El objetivo es que en todas las actividades que se realicen en favor de la recuperación de los damnificados se ponga un énfasis particular en la salud mental y apoyo psicosocial para niños y adultos.

«En todas estas acciones, el objetivo es restaurar la seguridad, una sensación de normalidad y conexiones significativas dentro de la comunidad», señaló el organismo. EFE

