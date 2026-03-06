Un militar muere y otros siete resultan heridos en accidente en vía de la costa de Ecuador

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 6 mar (EFE).- Un militar falleció y otros siete resultaron heridos en Ecuador tras un siniestro de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes en una carretera de la provincia costera de Guayas, informó el Ejército.

Los soldados pertenecían al Batallón de Infantería Motorizado 15 Guayaquil y «retornaban de operaciones militares de seguridad» cuando chocaron con un tráiler que circulaba a la altura del kilómetro 30 de la vía Playas – Guayaquil.

Uno de los dos vehículos implicados habría perdido pista y se volcó, de acuerdo a información del servicio de emergencias ECU-911.

«Producto de este accidente, lamentamos informar el fallecimiento del soldado de transportes Jhonatan Ismael Guaipatin Panimboza», señaló el Ejército en un comunicado, en el que afirmó que los otros siete soldados fueron trasladados a dos hospitales para su evaluación médica.

La institución militar se solidarizó con los familiares del soldado fallecido y del personal militar herido e indicó que brindarán «toda la ayuda y asistencia necesaria que requieran».

Entre 2025 se registraron 20.346 siniestros de tránsito en Ecuador, en los que hubo 2.354 fallecidos y 17.932 lesionados, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec). También estuvieron involucrados 3.328 vehículos pesados. EFE

cbs/sbb