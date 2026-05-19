Un militar queda herido en Colombia en las pruebas de un fusil hecho por empresa estatal

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Bogotá, 19 may (EFE).- Al menos un militar colombiano resultó herido durante las pruebas del Jaguar, un fusil producido por la empresa estatal Indumil, que fue presentado el 8 de mayo por el presidente Gustavo Petro, informaron este martes fuentes castrenses.

«Durante el desarrollo de las pruebas, en dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas», detalló Indumil en un comunicado sobre los accidentes ocurrido entre el jueves y el sábado de la semana pasada.

Según la compañía, el técnico y el suboficial involucrados en el incidente fueron atendidos, «confirmándose lesiones superficiales únicamente en uno de los participantes, sin compromiso adicional a su integridad».

Indumil precisó que este accidente ocurrió debido «a ajustes del sistema de cierre y aseguramiento del cañón, aspectos inherentes a la fase de validación y fortalecimiento técnico de un desarrollo de esta naturaleza».

Durante las pruebas del Jaguar participaron 12 funcionarios del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Policía Nacional e Indumil.

Según la empresa, el Jaguar incorpora mejoras frente al sistema Galil ACE de origen israelí que utiliza actualmente la fuerza pública, entre ellas la reducción aproximada del 15 % en peso, mayor ergonomía, modularidad, facilidad de mantenimiento y adaptación operacional, así como mayor resistencia en condiciones extremas.

Transformación de la estrategia de Defensa

En julio pasado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que pondría en marcha una transformación en la estrategia de defensa del país que incluye diversificar los proveedores de armamento militar, al advertir que «los que eran amigos antes no lo son ahora», en una aparente referencia a la crispación con Estados Unidos y a la ruptura de relaciones con Israel por la guerra en Gaza.

El mandatario planteó entonces que esa transición tendrá dos fases: una primera de compras a distintos países, como la adquisición de cazas suecos Gripen, y una segunda que busca fortalecer la producción nacional para que Colombia sea «dueña de sus propias armas».

Por eso su Gobierno anunció en abril del año pasado que había seleccionado a la industria sueca Saab para el suministro de los cazas que remplazarán la vieja flotilla de aviones Kfir adquirida de segunda mano a Israel en la década del 80. EFE

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