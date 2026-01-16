Un ministro de Exteriores israelí visitará Panamá por primera vez en cuatro décadas

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, visitará Panamá el 24 y 25 de febrero próximo para abordar temas de interés común, especialmente en los ámbitos de cooperación en agua y agricultura, económicos y comerciales, informó este viernes la Embajada israelí.

La de Gideon Saar será «la primera visita de un canciller israelí al país en más de cuatro décadas», indicó la delegación diplomática en Panamá.

«El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó que esta visita oficial es histórica y simboliza una nueva etapa de acercamiento y fortalecimiento de las excelentes relaciones bilaterales entre ambos países, basada en valores compartidos, el respeto mutuo y la visión de generar oportunidades conjuntas para el crecimiento y el bienestar de ambas naciones», indicó.

La agenda del ministro Gideon Saar incluye reuniones con el presidente panameño, José Raúl Mulino; con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera, y con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, «con quienes abordará temas de interés común, especialmente en los ámbitos de cooperación en agua y agricultura, económicos y comerciales», y también una visita al Canal de Panamá. EFE

