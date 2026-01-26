Un ministro de Orbán dice que, si no hay inmigrantes, les toca a los gitanos limpiar baños

2 minutos

Budapest, 26 ene (EFE).- Un ministro del Gobierno del ultranacionalista húngaro Viktor Orbán ha asegurado que la falta de inmigrantes en el país no deja otra opción de que sean los gitanos quienes limpien los baños, unas palabras que han sido duramente criticadas por la oposición y por esa minoría étnica.

«Si no hay inmigrantes y alguien debe limpiar los baños de los trenes interurbanos, porque los votantes húngaros no están por la labor de limpiar el váter asqueroso de otro, hay que recurrir a la reserva interna; y la reserva interna es la población gitana de Hungría», dijo el ministro de Construcción, János Lázár, en un mitin con simpatizantes.

El ministro hizo esa afirmación el pasado viernes mientras se refería a los problemas demográficos de Hungría, causados por la baja natalidad, la marcha de muchos jóvenes al extranjero y el veto a la llegada de inmigrantes.

Ante eso, Lázár dijo que hay que explorar «con qué reservas internas cuenta» y que esas reservas son los ciudadanos húngaros de etnia gitana.

Aunque el último censo, de 2021, señala que sólo el 2 % de los 9,5 millones de húngaros son de etnia gitana, hay expertos que señalan que la cifra real supera considerablemente el 5 % de la población total.

La palabras del ministro han sido criticadas por la oposición de derechas y de izquierdas.

«János, ya basta. Retírate de la vida pública lo antes posible», ha afirmado el líder opositor, el conservador Péter Magyar, a cuyo partido las encuestas dan la victoria en las elecciones de abril, tras doce años de mayorías absolutas del Fidesz del primer ministro, Viktor Orbán.

«Coja una escobilla de inodoro y límpiese», reaccionó el renombrado activista gitano, János Orsós, según recoge el portal independiente Hvg.hu.

El alcalde de Budapest, el izquierdista Gergely Karácsony, denunció hoy que Lázár ha humillado a los gitanos del país.

«Ninguna campaña, ni siquiera el pánico ante la derrota, nada en este mundo puede servir de excusa» para «la humillación de los gitanos», subrayó Karácsony aludiendo a las próximas elecciones.

Lázár pidió perdón por sus palabras el sábado y afirmó que lleva 25 años trabajando a favor de los gitanos.

La minoría gitana sufre elevados niveles de discriminación, pobreza y segregación en Hungría, según informes de la Unión Europea.

El Gobierno de Orbán es criticado por organizaciones por derechos humanos por la limitación de los derechos de las minorías del país, también las étnicas.EFE

mn-as/ajs