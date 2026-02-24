Un ministro israelí afirma que el ejército podría ocupar toda Gaza si Hamás no entrega las armas

El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich afirmó este lunes que el movimiento islamista Hamás podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza bajo la amenaza de que el ejército ocupe el territorio palestino.

«Estimamos que en los próximos días, se le dará un ultimátum a Hamás para su desarme y la desmilitarización completa de Gaza», declaró el ministro, un político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso, en una entrevista con la cadena pública Kan.

Israel lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza en 2023 en respuesta al ataque sin precedentes de Hamás en su territorio el 7 de octubre.

Tras la entrada en vigor de un cese el fuego impulsado por Estados Unidos en octubre, el ejército israelí se replegó a posiciones detrás de una demarcación conocida como la Línea Amarilla, pero todavía controla parte de este territorio palestino.

Tanto Hamás como Israel se acusan mutuamente de violar el alto al fuego y el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo la autoridad del gobierno de Hamás, reportó que 615 personas murieron por fuego israelí desde que comenzó el cese de las hostilidades.

Los militares israelíes informaron de la muerte de cinco soldados durante este periodo.

El ministro, miembro del gabinete de seguridad, declaró que si Hamás no cumple con el ultimátum para entregar sus armas, el ejército israelí «va a tener la legitimidad internacional y el apoyo estadounidense para hacerlo por sí mismo».

La segunda fase del cese el fuego en Gaza, que comenzó el mes pasado, contempla una retirada gradual del ejército israelí y el desarme de Hamás, una condición que el movimiento islamista rechaza.

El ejército israelí «va a entrar definitivamente y ocupar Gaza si Hamás no se desarma», afirmó el político, que indicó que hay en estudio dos o tres planes.

