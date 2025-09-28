The Swiss voice in the world since 1935
Un muerto, cuatro desaparecidos y cerca de 30.000 evacuados en Vietnam por tifón Bualoi

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Vietnam anunció que evacuó el domingo a cerca de 30.000 personas de sus regiones costeras, ante la llegada del tifón Bualoi, que causó al menos un muerto y cuatro desparecidos.

La tormenta, décima que afecta a Vietnam este año, tocó tierra a las 22H00 (16H00 GMT), con vientos de 130 km/h, según los servicios meteorológicos.

El tifón causó en Filipinas 11 muertos.

Las provincias y ciudades evacuaron a más de 28.500 personas, y el balance es de un muerto y cuatro desaparecidos, según la Autoridad de gestión de catástrofes.

Más de 15.000 habitantes de Ha Tinh, en la región siderúrgica del país, fueron trasladadas hacia escuelas y centros médicos transformados en albergues, según las autoridades.

Cerca de 117.000 militares fueron movilizados. 

Cuatro aeropuertos nacionales cerraron y todos los barcos de pesca situados en la trayectoria del tifón fueron llamados a puerto. 

Los medios estatales habían indicado antes que Danang, la mayor ciudad del centro de Vietnam, prevé evacuar a más de 210.000 habitantes.

«Me siento un poco ansioso pero tengo esperanza de que todo esté bien. Todos estuvimos a salvo después del reciente tifón Kajiki, espero que esta vez sea igual o menos severo», comentó a AFP Nguyen Cuong, un vecino de Ciudad Ha Tinh.

Los científicos advierten que las tormentas se vuelven más potentes conforme el mundo se calienta debido a los efectos del cambio climático provocado por la actividad humana.

Más de 100 personas murieron o desaparecieron en Vietnam debido a desastres naturales en los primeros siete meses de 2025, según el Ministerio de Agricultura.

lam/sjc/mtp/mas/avl/eg/jvb

