Un muerto y dos heridos críticos por el impacto de un misil iraní en el centro de Israel

(Corrige el número de muertos por error de la fuente informante)

Jerusalén, 9 mar (EFE).- El impacto de un misil iraní en la zona central de Israel causó un muerto y dos heridos críticos, lo que supone el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo; día en el que murieron nueve personas.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó del fallecimiento de un hombre de unos 40 años en Yehud, localidad cercana al aeropuerto de Ben Gurión, después de que se registraran varios impactos en el centro de Israel.

Este servicio indicó que, al llegar a la obra afectada por la caída, se encontró con dos hombres inconscientes y que, tras realizar la maniobras de reanimación, se declaró la muerte de uno de ellos. El segundo herido fue trasladado al hospital.

El servicio de emergencias israelí, United Hatzalah, informó poco después del fallecimiento de ese segundo afectado, pero posteriormente lo rectificó.

El MDA reportó otro herido grave en el centro del país tras los impactos y los Bomberos de Israel informaron de que habían caído «metralla de municiones de racimo» en Yehud (cerca del aeropuerto), Bat Yam y Jolón (en Tel Aviv), en referencia a los misiles de racimo que Irán está lanzando diariamente contra Israel.

Fuentes del hospital israelí Sheba, a donde fueron trasladados los dos heridos, dijeron a EFE que su estado es «muy crítico».

Se desconoce el lugar exacto de los impactos, ya que la censura militar israelí no deja publicarlos, especialmente si dañan infraestructuras críticas o militares.

La última vez que se reportaron víctimas mortales en Israel por misiles de Irán fue el 1 de marzo, cuando cayó un proyectil en una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén, y murieron nueve personas.

Un día antes se reportó otra víctima en Tel Aviv por el impacto de un misil en un edificio residencial.

Las alarmas no han dejado de sonar durante todos los días de guerra en Israel, con más intensidad ahora en el norte -donde se suman los ataques de Hizbulá- y en Tel Aviv. EFE

