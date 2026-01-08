Un muerto y más de 300 evacuados en Albania por fuertes lluvias e inundaciones

2 minutos

Skopie, 8 ene (EFE).- Un hombre de 54 años ha sido encontrado muerto este jueves en la ciudad albanesa de Durrës, en la costa adriática, tras ser arrastrado por las inundaciones provocadas por fuertes lluvias, y que han obligado a evacuar a más de 300 personas en todo el país.

El norte de Albania ha sido la zona más afectada. La mayores evacuaciones se produjeron la pasada noche en la región de Durrës, donde más de 800 viviendas resultaron inundadas y aproximadamente 180 residentes tuvieron que ser trasladados tras subir el agua más de dos metros.

Cerca de la ciudad de Vlorë, a lo largo del río Vjosa, las autoridades evacuaron preventivamente a 13 familias; también se reportaron evacuaciones adicionales en la zona central y en el sur del país.

El Instituto de Geociencias de Albania advirtió que podría haber más «inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra» durante los próximos días, debido a la «sobrecarga de los sistemas de drenaje», informa el canal de televisión Top Channel.

En las zonas rurales y montañosas, varias aldeas han quedado parcial o totalmente aisladas por el bloqueo de carreteras, puentes dañados y deslizamientos de tierra, según informó TV A2.

Mientras tanto, se registraron nieve y heladas en zonas como Dibra y Korça.

El Ministerio de Defensa de Albania ha anunciado el despliegue de equipos y personal especializado en las zonas con más riesgo, para apoyar a las autoridades y residentes locales, e instó también a los conductores a evitar desplazamientos innecesarios.

En la vecina Macedonia del Norte, unas 100 personas fueron también evacuadas durante la noche en la ciudad de Kicevo, en el oeste del país, por las nevadas y lluvias.

También se reportaron viviendas inundadas y desbordamientos de ríos en el centro y el suroeste del país, donde varias carreteras locales han quedado bloqueadas debido a deslizamientos de tierra.

En Kosovo se reportaron inundaciones localizadas y daños en infraestructuras en varios municipios, entre ellos la capital, Pristina, y en Mitrovica, Gjakova y Peja.

El Ministerio de Educación de Kosovo anunció que el comienzo de las clases tras las vacaciones de invierno, previsto para hoy, se retrasa al 12 de enero.EFE

