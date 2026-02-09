Un muerto y varios heridos en ataque israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza

Jerusalén, 9 feb (EFE).- Al menos un gazatí murió la tarde de este lunes, y un número indeterminado resultaron heridos, en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja, informó un portavoz de la Defensa Civil local.

«Nuestros equipos han recuperado un cuerpo y varios heridos tras un ataque a un apartamento residencial en la calle Nasr, al oeste de la ciudad de Gaza», detalló en un breve comunicado esta organización a cargo de los rescates de la población.

Con esta muerte, son al menos seis los palestinos fallecidos hoy en Gaza, entre ellos cuatro presuntos milicianos que emergieron de un túnel en Rafah, sur de Gaza y dispararon a soldados israelíes, según detalló un comunicado del Ejército israelí.

Además, en un suceso diferente, las fuerzas israelíes dispararon y mataron a un agricultor palestino en Deir al Balah (centro), según denunciaron las autoridades sanitarias locales citadas por la agencia palestina Wafa.

A pesar del alto el fuego, cada día se registran muertos en Gaza por ataques israelíes, en algunos casos bombardeos y en otros, disparos contra personas que las tropas alegan que se acercan demasiado a la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde controlan más de la mitad del enclave.

Según Sanidad, ya son más de 580 los gazatíes muertos desde el 10 de octubre, día en el que entró en vigor la tregua. El domingo, fuentes médicas informaron a EFE de la muerte de al menos otras tres personas en Gaza por fuego israelí, entre ellas un chico de 16 años. EFE

