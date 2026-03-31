Un muerto y varios heridos en Gaza en distintos ataques del Ejército israelí

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Jerusalén, 31 mar (EFE).- Un palestino murió este martes después de que el Ejército israelí bombardeara una reunión en la calle en el área de Faluya, en el norte de Gaza, según el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, que recibió el cuerpo.

Además, otros dos heridos llegaron al Hospital Bautista Al Ahli de la capital gazatí después de que un dron israelí bombardeara un puesto de la Policía palestina en el barrio de Tuffah (este de la ciudad).

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, dos personas más resultaron heridas por disparos de las fuerzas armadas israelíes en el campamento de refugiados de Bureij (centro de Gaza).

La mayoría de tiroteos de las tropas a la población se producen en la parte oriental del enclave, cuando los soldados abren fuego contra quienes se aproximan a la línea amarilla, la frontera imaginaria a la que el Ejército de Israel se retiró al comenzar el alto el fuego.

Más de 700 palestinos han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, tanto en tiroteos o bombardeos en torno a la línea amarilla como en campañas de bombardeos de Israel contra el enclave en represalia por presuntas violaciones del acuerdo de tregua.

En total, son más de 72.280 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su operación contra Gaza en represalia por el ataque de las milicias del enclave a su territorio, en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251. EFE

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