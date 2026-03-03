Un multimillonario británico judío pedirá el pasaporte alemán por antisemitismo en R.Unido

Londres, 3 mar (EFE).- El multimillonario británico Michael Moritz, el hombre más rico de Gales y una de las principales fortunas del Reino Unido, ha solicitado el pasaporte alemán porque cree que su país «es un lugar incómodo para los judíos hoy en día», según dijo a la cadena BBC.

Moritz, un financiero que labró su fortuna con el ‘boom’ de internet (en empresas como Google y Yahoo) a principios de los 2000, es nieto por parte paterna de una pareja de judíos exterminados por el nazismo, y ya posee un pasaporte estadounidense, además del británico.

«El antisemitismo está siempre en el aire», razonó, y detalló cómo hay niños que van a escuelas judías de Londres y no visten sus uniformes en la calle para no ser identificados, lo que le recordó a su infancia en Cardiff (Gales), donde siempre vivía «con ese sentimiento de no ser galés, de ser distinto».

Según Moriz, de 71 años, «el Reino Unido es mucho más hostil (con los judíos) que los Estados Unidos», un país que conoce bien por haber vivido años en California, en el seno de la comunidad tecnológica de Silicon Valley.

En cuanto a su opción por la ciudadanía alemana se explica porque «es el único país de Europa» donde el sistema educativo enseña a los niños lo que pasó durante el nazismo y eso crea conciencia entre varias generaciones.

Calificó esta eventual ciudadanía alemana como «una póliza de seguros», un lugar al que poder huir como no pudieron sus abuelos.

Un informe de la ONG judía Community Security Trust reportó en 2025 un total de 3.700 incidentes antisemitas en Reino Unido, la mayoría de ellos en línea. Sin embargo, alguno derivó en violencia real y hubo un caso que supuso un antes y un después, el pasado octubre, cuando un hombre penetró en una sinagoga de Manchester y asesinó a dos fieles judíos allí presentes. EFE

