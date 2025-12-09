The Swiss voice in the world since 1935
Un municipio de Ecuador cancela contrato con empresa de seguridad tras agresión a prensa

Quito, 9 dic (EFE).- El alcalde de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció este martes la cancelación, de forma unilateral, del contrato con la empresa de seguridad del Terminal Terrestre tras conocerse que algunos de sus guardias agredieron a camarógrafos que acudieron al lugar para una cobertura sobre un incendio.

«Al señor gerente del terminal: Terminación unilateral del contrato a la empresa de seguridad por actuar de esa manera», escribió Álvarez en sus redes sociales luego de que se difundieran videos en uno de los cuales se aprecia a camarógrafos con heridas en la cabeza y en otro, a los guardias persiguiendo a los trabajadores de los medios de comunicación.

El funcionario agregó: «Mil disculpas a la prensa, la verdad que, qué amargura».

Aclaró que esa empresa no fue contratada directamente por el Terminal Terrestre sino que, por ley, lo adjudica el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) por medio de un catálogo electrónico.

«Lamentablemente (el asunto llegó a una) terminación unilateral (del contrato). Una reacción estúpida de parte de esos guardias», dijo el alcalde al cuestionar que cuando ven un ladrón «se hacen lo giles», pero cuando «va un periodista o cualquier ciudadano normal, se tiran a bravitos y tiran puñetes». EFE

