Un nuevo ataque de colonos en Cisjordania deja nueve palestinos heridos

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Tel Aviv, 22 mar (EFE).- Al menos nueve palestinos resultaron heridos este domingo tras ser agredidos por un grupo de colonos en la localidad de Deir al Hatab, cerca de Nablus en el norte de la Cisjordania ocupada, informó la Media Luna Roja Palestina (MLRP) cuyos equipos atendieron a los heridos.

En su nota la MLRP, detalla que de entre los heridos uno de ellos recibió un disparo en el pie con munición real, otro sufrió una fractura de fémur a causa de una caída y una tercera mujer inhaló gases lacrimógenos.

Según recoge la agencia de noticias palestina, Wafa, este grupo de colonos también atacaron las casas de los residentes de la localidad de Deir al Hatab además de quemar numerosos vehículos.

Este ataque llega después de que durante la noche de este domingo se registraran varios episodios violentos a manos de colonos contra palestinos en diferentes puntos de Cisjordania.

En varias aldeas de Yenín (norte de Cisjordania) alrededor de la una de la mañana seis palestinos resultaron heridos por palizas de colonos.

Otros tres jóvenes palestinos resultaron heridos con contusiones tras ser atacados por colonos que tiraron piedras contra su vehículo al oeste de Salfit, ciudad situada cerca de Ramala y del asentamiento ilegal de Ariel, informaron fuentes locales a la agencia palestina Wafa.

A su vez, al menos tres personas fueron heridos por milicias de colonos israelíes en ataques en la aldea de Jalud, al sureste de Nablus, durante el cual cuatro vehículos así como una clínica médica fueron incendiados, detalló a EFE un activista local, Bashar Qaryuti.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado desde el inicio de la ofensiva bélica que mantiene Israel junto a Estados Unidos contra Irán y lejos de la atención pública.

Solo durante los primeros cuatro días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos en 37 comunidades palestinas diferentes, según confirmo a EFE la ONG israelí Yesh Din. EFE

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