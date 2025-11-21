Un piloto muerto tras accidentarse un avión del Ejército indio en el Dubai Airshow

Nueva Delhi, 21 nov (EFE).- Un avión del Ejército indio sufrió un accidente este viernes durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubái, que causó la muerte del piloto que lo tripulaba, informó la Fuerza Aérea India, que ha anunciado un comité de investigación para determinar las causas del accidente

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes también confirmó la muerte del piloto en la red social X e informó de que los equipos de bomberos y emergencias, que actualmente gestionan la situación en el lugar de los hechos, «respondieron rápidamente al incidente».

Según la información ofrecida por el Ejército indio, también en X, el aparato accidentado era un avión Hal Tejas de la Fuerza Aérea India, un avión de combate indio que participaba en una exhibición aérea en el evento de industria aeropespacial Dubai Airshow, que se celebra estos días en la ciudad emiratí.

«La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de vidas y acompaña en el dolor a la familia», añade el mensaje en referencia al piloto fallecido.

Este accidente se produce un día después de que la plataforma de verificación de hechos del Gobierno de la India alertara en su cuenta de X sobre la circulación de varios videos que afirmaban que en el Dubai Airshow 2025 un avión de combate indio había sufrido una fuga de aceite.

La plataforma desmintió estas afirmaciones y aclaró que los videos mostraban el drenaje rutinario e intencionado del agua condensada del Sistema de Control Ambiental (ECS) y del Sistema Generador de Oxígeno a Bordo (OBOGS), un procedimiento estándar para aeronaves que operan en condiciones de alta humedad, como las de Dubái.

Según el Gobierno, esta narrativa falsa estaba «siendo difundida deliberadamente por algunas cuentas para cuestionar la fiabilidad técnica comprobada del avión con propaganda sin fundamento».

El diario emiratí Gulf News señaló que el accidente fue presenciado por los asistentes al evento, que grabaron vídeos en los que se puede ver al avión Tejas en la exhibición antes de perder altitud repentinamente, a lo que le siguió una columna de humo que provocó la sorpresa de los visitantes.

Este mismo medio informó de que fueron suspendidas las exhibiciones aéreas programadas para la tarde en el Dubai Airshow, que finaliza el próximo lunes.

Aeronaves militares indias ya habían sufrido accidentes de forma reiterada en el pasado.

En diciembre de 2021, un helicóptero tipo Mi-17V5 de la Fuerza Aérea se estrelló poco después de despegar. Catorce personas, incluido el jefe del Estado Mayor de Defensa, el general Bipin Rawat, fallecieron en el siniestro, que se produjo en el estado sureño de Tamil Nadu.

En 2019, un piloto militar indio murió y otros dos resultaron heridos tras chocar su avión de acrobacias con otro aparato durante unos ejercicios en la ciudad de Bangalore, en el sur de la India, mientras que en octubre de 2017 al menos cinco miembros de la Fuerza Aérea india fallecieron después de que un helicóptero M-17 se estrellara en Arunachal Pradesh, en el noreste. EFE

