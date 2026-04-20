Un policía de Ecuador asesina a su esposa en medio de un puente y luego se suicida

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Guayaquil (Ecuador), 20 abr (EFE).- Un policía ecuatoriano asesinó a tiros este lunes a su esposa, cuando ella conducía por un puente hacia su trabajo ubicado en el municipio de Durán, uno de los más violentos del país; y luego huyó y se suicidó en una casa, según informó la institución policial.

El hecho se produjo sobre las 07:30 hora local (12:30 GMT) en el Puente de la Unidad Nacional, que une a los municipios de Durán, Samborondón y Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

En un video que circula en redes sociales se puede ver que un hombre está acostado en el puente junto al vehículo en el que iba la mujer, aparentemente luego de dispararle. Minutos después se levanta, camina hacia un auto blanco y se va.

La víctima fue identificada como Solange Arellano, funcionaria de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), institución que horas después indicó que, con base en la información preliminar recabada, se descartaba que el asesinato haya estado relacionado con su trabajo o con el proceso de intervención que el Gobierno lleva a cabo en varias entidades de esa ciudad, en las que supuestamente estaba infiltrado el crimen organizado.

Posteriormente, el general Walter Villarroel, comandante policial de la Zona 8, que comprende los tres municipios, señaló que el crimen fue cometido por el sargento Ecuador Castro y que la víctima era su esposa.

El jefe policial añadió que tras conocer del crimen, realizaron un seguimiento al auto en el que se movilizó el sospechoso y llegaron hasta una casa ubicada en el norte de Guayaquil.

Cuando los policías estaban ingresando a esa vivienda, que aparentemente era de la madre del hombre, escucharon unos disparos y posteriormente encontraron el cuerpo sin vida del sargento.

Villarroel agregó Arellano y Castro tenían una hija en común, que quedó en la orfandad, y que las unidades investigativas estaban trabajando para conocer más detalles del caso, que se maneja como feminicidio.

Entre enero y el 15 de marzo se registraron 78 feminicidios en el país, de acuerdo a datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador, que agrupa a doce organizaciones defensoras de los derechos humanos. EFE

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