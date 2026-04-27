Un policía muere y otro queda herido tras enfrentamiento en la Amazonía de Perú

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Lima, 27 abr (EFE).- Un suboficial de la Policía de Perú murió y otro resultó herido durante un operativo que se realizó este lunes para intentar liberar dos barcazas de petróleo y a sus tripulantes retenidos desde mediados de este mes por miembros de una comunidad indígena de la Amazonía peruana, informó la Fiscalía.

El fallecido fue identificado como Carlos Neyra y murió durante un enfrentamiento en la comunidad de Providencia, ubicada a orillas del río Corrientes, en la región amazónica de Loreto, indicó la sede regional del Ministerio Público en un comunicado.

Tras confirmar que otro policía resultó herido, la Fiscalía aseguró que tres de los tripulantes retenidos lograron ser rescatados y que las autoridades continúan «con las acciones para la ubicación y liberación de los demás».

Poco después, el jefe de la región policial de Loreto, Fernando Mego, señaló al Canal N que se había logrado rescatar a cinco de los tripulantes y que «en las próximas horas» se liberará las embarcaciones.

La Fiscalía indicó que llegó hasta la zona junto con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para constatar los hechos, verificar la situación de los afectados y disponer las acciones legales correspondientes «para salvaguardar su integridad y garantizar el respeto de sus derechos fundamentales».

Agregó que ha solicitado la ayuda de personal fiscal de la ciudad de Iquitos, la capital de la región Loreto, para las diligencias del caso, entre ellas la necropsia del suboficial fallecido y la evaluación médico forense del otro agente herido.

«El Ministerio Público continúa impulsando las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades conforme a ley», concluyó.

La intervención se realizó luego de que la empresa logística Ricsa denunció que integrantes de la comunidad indígena exigían desde el pasado 12 de abril el pago de dos millones de soles (unos 573.000 dólares) para liberar a la tripulación y las dos barcazas.

Ricsa sostuvo que un grupo de unas 25 personas interceptó a las embarcaciones cuando navegaban por el río Corrientes y obligó a sus tripulantes a desviar su ruta hacia el puerto de la comunidad de Providencia, según reseñaron medios locales.

La empresa detalló que la barcaza Pacífico XIX y el remolcador Coseda I transportaban 10.500 barriles de petróleo hacia la refinería de Iquitos y presentó denuncias por los delitos de secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos ante la Fiscalía Provincial Penal de la ciudad de Nauta. EFE

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