Un recetario lleva a Bruselas la gastronomía castellanomanchega a través del Quijote

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Bruselas, 21 abr (EFE).- El libro ‘Recetario de cocina cervantina. Entre gachas y gigantes’, presentado este martes en Bruselas, invita a descubrir la riqueza de la cultura gastronómica de Castilla-La Mancha y de su producción alimentaria a través de una nueva lectura del clásico literario.

El volumen, obra de Patricia Morales y Marián Cruz, llega a Bruselas acompañado de una exposición sobre la ciencia presente en ‘El Quijote’ en el marco de las conmemoraciones del Día del Libro, con el apoyo de instituciones como el Instituto Cervantes y la Embajada española en Bélgica.

El recetario refleja que ‘El Quijote’, además de ser un libro de caballería, «es también un tratado de gastronomía», según dijo el vicepresidente segundo castellanomanchego, José Manuel Caballero, durante su intervención en el acto de presentación en la sede bruselense del Cervantes.

En concreto, detalló que hasta 175 alimentos se mencionan en ‘El Quijote’ y que una parte muy importante de los mismos «se siguen produciendo en la región».

Entre ellos se encuentran los quesos y vinos manchegos incluidos en el recetario y los ingredientes de platos clásicos de la gastronomía regional como las gachas, la sopa de ajo, la alboronía, las migas, el dulce de membrillo o el mazapán. Algunos de ellos pudieron degustarse tras el acto de presentación.

El libro incluye un total de 28 recetas de platos, bebidas y dulces seleccionadas de la obra cervantina, y adaptadas a la disponibilidad y los gustos de la actualidad, según explicaron las autoras.

«Algunos de los productos ya no son conocidos, otros no se encuentran tal y como aparecen en la literatura, y otros han evolucionado», dijo a EFE Morales, una de las autoras.

Uno de esos platos regionales mencionado de forma indirecta en ‘El Quijote’ y que mantiene su vigencia son los duelos y quebrantos, un revuelto de huevo con chorizo y tocino de cerdo entreverado «característico de la dieta de subsistencia y de aprovechamiento», destacó por su parte Cruz.

Esta riqueza gastronómica presente en la obra cervantina permite ilustrar el «potencial de producción alimentario» de Castilla-La Mancha y su posición como «la despensa de Europa», según destacó el vicepresidente segundo.

El sector representa en torno a un 17 % del producto interior bruto regional y atraviesa un proceso de modernización «muy importante», en el que se integran iniciativas como el dictamen defendido este mismo martes en el Comité de Regiones de la UE por el presidente Emiliano García-Page, dirigido a promover la incorporación de jóvenes a la agricultura, añadió Caballero.

Junto al libro editado por Terra Curanda, en el Instituto Cervantes de Bruselas se inauguró hoy la exposición itinerante ‘Cervantes y la Ciencia’, diseñada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CESIC), y que aborda la ciencia y la tecnología en la época de la publicación de ‘Don Quijote de la Mancha’, a través de personajes relevantes de la época como Felipe II, Vesalio, Copérnico, Aldrovandi, Rondelet, Belon, Gesner, Salviani y Mercator.

Además del vicepresidente segundo y las autoras, participaron en el acto de presentación la directora del Instituto Cervantes en Bruselas, Teresa Iniesta, el embajador de España en Bélgica, Jose Maria Rodriguez Coso, y la comisaria de la Exposición, Rosario Montes Montes. EFE

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