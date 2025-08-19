Un robo y asesinato de dos japoneses en Manila inquieta a las autoridades

Manila, 19 ago (EFE).- El robo y asesinato de dos ciudadanos japoneses la semana pasada en Manila, un suceso bajo la investigación de un grupo especial de la Policía, ha suscitado la inquietud de las autoridades de Filipinas, que dijeron este martes que lo ocurrido podría «afectar negativamente la confianza de los turistas».

Los dos japoneses fueron tiroteados el pasado 15 de agosto por la noche al salir de un taxi en el barrio de Malate, un distrito turístico de la capital que alberga numerosos hoteles y bares, tras lo que varios asaltantes procedieron a robar sus pertenencias, según un comunicado de la embajada de Japón en Filipinas.

Los dos asaltantes llegaron a la zona en la misma motocicleta, y huyeron de la zona rápidamente tras el robo, según testigos oculares citados por la cadena de televisión filipina ABS-CBN.

«Cuando oímos los dos disparos, miramos hacia allí y vimos como humo, y la gente ya estaba corriendo hacia allí. Había mucha gente porque los bares de karaoke estaban abiertos a esa hora», indicó un testigo.

La Policía de Manila informó el lunes del arresto de uno de los sospechosos del robo y asesinato, tras lanzar una investigación especial.

«Mediante un minucioso seguimiento y verificación de los hechos, incluida la recuperación de imágenes cruciales de las cámaras de seguridad, hemos podido establecer los movimientos de los sospechosos antes y después del incidente», indicó en un comunicado.

Las autoridades informaron que el segundo sospechoso, un guía turístico «con una identificación gubernamental», fue identificado cerca de áreas cercanas como el hotel Sheraton con la ayuda de cámaras de seguridad, pero todavía no ha sido detenido.

El incidente llevó a la embajada japonesa a pedir a sus nacionales en el archipiélago a «extremar las precauciones para garantizar su seguridad».

Una reacción que el Departamento de Turismo filipino registró este martes con inquietud, tras condenar el suceso, por el posible impacto al sector.

«El turismo, pilar fundamental del sustento de millones de filipinos, depende en gran medida de la creación y el mantenimiento de condiciones de paz, seguridad y protección. Observamos con profunda preocupación que los recientes acontecimientos», indicó el Departamento, «que podrían afectar negativamente a la confianza de los turistas y a la imagen de Filipinas como destino seguro y acogedor». EFE

