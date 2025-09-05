Un seísmo de magnitud 5,5 se registra frente a las costas de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 5 sep (EFE).- Un seísmo de magnitud 5,5 se ha registrado este viernes en Ecuador, a 52 kilómetros frente a la costa del municipio de Puerto López, en la provincia de Manabí (oeste del país), según el Instituto Geofísico, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales.

La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador (SNGR) ha señalado que el terremoto, que ocurrió a una profundidad de 18 kilómetros, se sintió en siete municipios de las provincias costeras de Manabí, Santa Elena y Guayas.

En cuatro de ellos, la intensidad fue moderada (sacudida fuerte que provoca que los objetos se tambaleen y las ventanas vibren), pero sin que hubiera pérdida de estabilidad.

En los otros tres la intensidad fue leve, por lo que apenas pudo ser percibido por los habitantes.

La SNGR ha afirmado que sigue monitoreando la situación y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) ha asegurado que el seísmo no reunía las condiciones para generar un tsunami en la costa continental o insular del país.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

