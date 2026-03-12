Un siglo del nacimiento de Minerva Mirabal, símbolo mundial de la lucha de las mujeres

Marta Florián

Santo Domingo, 12 mar (EFE).- «Si me mata, yo sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte», repetía la joven abogada, activista y política dominicana Minerva Mirabal, que desafió al sanguinario dictador Rafael Trujillo (1930-1961) y de cuyo nacimiento se conmemora este jueves un siglo, convertida, junto a sus hermanas Patria y María Teresa, en un símbolo de la lucha de las mujeres en el mundo.

María Argentina Minerva Mirabal Reyes nació el 12 de marzo de 1926 en Ojo de Agua, una comunidad rural de Salcedo (norte) rebautizada décadas más tarde como provincia Hermanas Mirabal en honor a las tres hermanas, conocidas también como «Las Mariposas».

Fueron brutalmente asesinadas a golpes junto al conductor Rufino de la Cruz la noche del 25 de noviembre de 1960 cuando las activistas políticas regresaban de visitar a sus esposos presos en Puerto Plata (norte).

El asesinato de las hermanas, cuya historia ha sido llevada al cine e inspirado libros, y el de su chófer precipitó la caída del dictador, asesinado seis meses después, el 30 de mayo de 1961.

Símbolo de lucha y libertad

Minerva Mirabal, quien también era pintora, jugó un papel decisivo al convertirse en 1960 en ideóloga y fundadora del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, la organización más importante contra los 31 años de régimen de Trujillo y que estuvo liderada por su esposo, Manolo Tavárez Justo.

En declaraciones a EFE, su hija, la también política Minou Tavárez Mirabal, que tenía solo cuatro años cuando asesinaron a su madre, la define como «un símbolo de las luchas por las libertades y del liderazgo político de las mujeres en la región y también en el mundo».

Se trata, subrayó, «de una mujer de su tiempo, pero de alguna manera adelantada de su espacio, porque nació en un pequeño campo de la República Dominicana, en un área rural y, sin embargo, tuvo la oportunidad de educarse, con una pasión desde muy pequeña por el conocimiento, por aprender, por las bellas artes», pese a los convulsos años de la dictadura.

«Era una mujer con una gran vitalidad y con una gran curiosidad por el mundo y por entenderlo. Tanto así que se puso a estudiar derecho y también filosofía. Ella se matriculó en las dos carreras y se graduó finalmente de derecho» aunque la dictadura le negó el execuátur para ejercer de abogada, explicó Tavárez Mirabal, exdiputada dominicana.

Fue «un referente político, una revolucionaria, pero no fue una feminista porque no tuvo la oportunidad de serlo», sostuvo.

Por aquellas épocas, señaló, el tema del feminismo «no estaba sobre la agenda ni de aquí ni probablemente de muchos lugares». Sin embargo, el liderazgo de Minerva y de sus hermanas abrió caminos a las mujeres y puso rostro a la lucha contra la violencia hacia éstas.

La muerte de las tres mujeres, Patria, de 36 años; Minerva (34) y María Teresa (25), resonó más allá de las fronteras dominicanas y, décadas después, en 1999, las Naciones Unidas declararon el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Museo que guarda la memoria

La casa materna donde las tres se refugiaron en los últimos meses de su vida, acosadas por la persecución política del régimen de Trujillo, se transformó en 1994 en la Casa Museo Hermanas Mirabal, donde este jueves habrá varias actividades oficiales para conmemorar el centenario del nacimiento de la abogada y política dominicana.

Allí reposan sus restos junto a los de Manolo Tavárez Justo, declarado Héroe Nacional en 2024.

El museo, el más visitado del país, conserva intactos vestidos, camas, muebles y objetos personales como la máquina de escribir de Minerva y las de coser de Patria y María Teresa.

Allí también se encuentra la Biblioteca Dra. Minerva Mirabal de Tavárez, cuya directora, Emelda Ramos, en declaraciones a EFE, describió como «indiscutible» el liderazgo «espiritual, intelectual, moral y político» de la activista.

«Estuvo al tanto de todas las corrientes más avanzadas del pensamiento político, filosófico y estético, por ser una artista», señaló. EFE

