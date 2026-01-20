Un sismo de 4,5 grados sacude la capital de Costa Rica

Un sismo de 4,5 grados de magnitud sacudió la tarde de este lunes la capital de Costa Rica y otras ciudades de la región central del país, sin que se hayan registrado víctimas o daños materiales, informaron los servicios de sismología y emergencia.

El movimiento telúrico ocurrió a las 17H06 locales (23H06 GMT) y tuvo como epicentro la zona de San Juan, Tibás, en el noreste de la capital, según la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica.

El temblor, que se produjo a una profundidad de apenas 6 km, se sintió con intensidad en barrios y áreas comerciales de San José, sobre todo en el este, y en otras zonas del Valle Central, de alta densidad de población.

Varias personas reportaron la caída de objetos, pero según la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) hasta ahora no se han registrado víctimas ni daños materiales.

