Un sismo de 6,1 sacude una isla de Indonesia sin dejar víctimas

1 minuto

Bangkok, 3 mar (EFE).- Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este martes la isla indonesia de Simeulue, situada frente a la costa occidental de Sumatra, sin dejar víctimas ni causar daños considerables, según los reportes preliminares.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, explicó que el terremoto se produjo a 65,9 kilómetros de Sinabang, la capital de esta región insular que forma parte de la provincia de Aceh.

Las autoridades locales, por su parte, ubicaron la intensidad en 6,4 y precisaron que el sismo ocurrió en el mar cerca de las 12 hora local (5.00 GMT).

Indonesia no emitió alerta de tsunami tras el terremoto, que sacudió la remota isla de Simeulue, situada a unos 1.700 kilómetros de Yakarta, donde se estima que viven poco más de 90.000 personas.

Hasta ahora, los medios indonesios no reportan daños ni víctimas por este suceso.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 sismos, la mayoría de magnitud moderada. EFE

hp/cc