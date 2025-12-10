Un sismo de magnitud 3,6 se sintió este miércoles en Lima, sin reportes de daños

1 minuto

Lima, 10 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 3,6 se sintió durante la madrugada de este miércoles en Lima y la provincia vecina del Callao, sin que se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales peruanas.

El movimiento telúrico se registró a las 4:23 horas (9:23 GMT), con epicentro a 39 kilómetros del puerto del Callao, en el océano Pacífico, y a una profundidad de 52 kilómetros, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La intensidad del sismo llegó a III en el Callao, mientras que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no reportó daños personales ni materiales.

El pasado 2 de diciembre, Lima y el Callao sufrieron tres sismos en tan solo 7 horas, con magnitudes de 4,6, 4,9 y 3,7, sin que tampoco se presenten daños.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se presenta más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur del país.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

dub/eav