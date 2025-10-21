Un sismo de magnitud 4,1 sacude el oeste de Venezuela, sin reporte de víctimas

2 minutos

Caracas, 21 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 4,1 en la escala abierta de Richter ocurrió este martes en el oeste de Venezuela, sin que se hayan reportado víctimas o daños en infraestructuras hasta el momento, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, Funvisis indicó que el movimiento telúrico se registró a las 11:14 hora local (15:14 GMT), a una profundidad de 10,2 kilómetros, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

El epicentro fue localizado a 31 kilómetros al sureste de la localidad de Bachaquero.

El pasado 1 de octubre, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que la última semana de septiembre el país registró un total de 189 «eventos sísmicos».

Funvisis publicó ese mismo día información sobre una docena de sismos de magnitudes que oscilaron entre 2,9 y 3,8, casi todos cerca del Lago de Maracaibo, en el noroeste del país, donde se reportó un enjambre sísmico el pasado 24 de septiembre.

Venezuela registró a finales de septiembre, en un lapso de siete horas, 10 sismos y 21 réplicas, uno de ellos de magnitud 6,3, como parte de un enjambre que afectó el occidente del país, informó entonces la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Estos sismos afectaron decenas de viviendas, algunas con pérdida total, en el Zulia, según autoridades.

Después de estos temblores, miles de personas participaron, el pasado 27 de septiembre, en un simulacro convocado por el presidente Nicolás Maduro, en vista también del despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe, denunciado por Caracas como una «amenaza» en su contra.EFE

