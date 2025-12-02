Un sismo de magnitud 4,6 sacude Lima y la costa central de Perú, sin información de daños

Lima, 2 dic (EFE).- Un sismo de magnitud 4,6 se ha sentido a las 11.41 hora local (16.41 GMT) de este martes en la capital Lima y la costa central de Perú, sin que hasta el momento se informe de daños personales o materiales, según los primeros reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci).

El epicentro del movimiento telúrico se ha situado en el océano Pacífico, a 56 kilómetros al suroeste del distrito de Bellavista, que pertenece a la provincia del Callao, situada junto a la capital.

El temblor se ha originado a 44 kilómetros de profundidad bajo la superficie marina y ha sido percibido como leve y moderado por la población de Lima y Callao, de acuerdo con el IGP.

Minutos más tarde, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha indicado que el sismo no ha generado tsunami en el litoral peruano.

Indeci ha informado de que han iniciado la supervisión en las zonas vulnerables, sin que se hayan registrado, hasta el momento, daños en estructuras ni población.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de las placas tectónicas del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur del país.

El último terremoto devastador estalló en 2007 en la sureña región Ica con una magnitud de 7,9, que se sintió en gran parte del país, y dejó al menos 500 fallecidos y millones de dólares en pérdidas económicas. EFE

